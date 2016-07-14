ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
- Велосипедист серьёзно пострадал на Литейном мосту: въехал в автомобиль
- На трассе Петербург – Псков «Лада» въехала во встречный автобус: трое погибших
- По арене стадиона на Крестовском катались дрифтеры
- Виновника «пьяного» смертельного ДТП на Тихорецком ждёт суд
- Бабушка угодила под машину на Художников
- В страшном ДТП в Новой Москве погибли 8 человек и трое пострадали
- Ремонт путей и прокладка газопровода и теплосети ограничат движение в Петербурге
ТЕМА ДНЯ
Дороги / 01.02.2017 19:07
Смольный доверил уборку «Фаэтону»
Выходец из «Фаэтона» и «Созвездия Водолея» за год получил контракты на уборку дорог на полмиллиарда рублей, потеснив городские предприятия. «Техно-Сервис» приобрел выходец из структур Владимира Хильченко. Но глава комитета по госзаказу, работавший в «Фаэтоне», о победах бывших коллег совсем ничего не знает.
-
ДДД / 01.02.2017 09:46
Комментарии: 109
Новые понятия ГИБДД: 30 тысяч с трезвого
Впервые ГИБДД Петербурга жаждет собственной крови. Ведь брать деньги с трезвого водителя, как с пьяного, – крах понятий. 1 февраля решится участь двух инспекторов. Всё случилось накануне. Одни разводили, другие оказались в нужное время в нужном месте и не отвели глаз, пазл сложился.
-
ДДД / 01.02.2017 13:02
Комментарии: 2
Таможня фотографирует добро
Секретный приказ по Выборгской таможне гласит: с нового года фотографировать изнутри и снаружи внедорожники и прочие пикапы. Для чего таможне тысячи снимков госномеров и чемоданов - все лишь догадываются. 47news услышал про запрещенные фотоаппараты, спорную базу данных и фантастический объем благодарности.
Автомобили
-
Автомобили / 01.02.2017
Комментарии: 3
В России стартовали продажи нового Volkswagen Tiguan
Volkswagen запустил российские продажи нового поколения кроссовера Tiguan. Производство автомобиля налажено на заводе марки в Калуге. Новинка предлагается в трех комплектациях – Trendline, Comfortline и Highline – по цене от 1 459 000 рублей.
-
Автомобили / 01.02.2017
Комментарии: 1
BMW рассекретила новый универсал 5-Series
Новинка стала заметно больше и просторнее своего предшественника.
|Все предложения
Фото/Видео
-
Происшествия / 01.02.2017
Комментарии: 1
Несколько ДТП в Петербурге закончились «отдыхом на газоне»
В Петербурге за последние часы произошло несколько аварий, закончившихся «отдыхом на газоне».
-
Происшествия / 01.02.2017
Комментарии: 1
У мордовского села Лада три человека погибли при столкновении двух «Лад»
Три человека погибли и двое получили ранения в результате ДТП в Ичалковском районе Мордовии.
Блоги
-
ДТП на Пискарёвском
ГИБДД просит помощи у очевидцев аварии, произошедшей утром 27 декабря на Пискарёвском, 50. Тёмный автомобиль сбил пешехода.
-
В Красногвардейском районе снова будут ловить водителей подшофе
В ночь с 13.01.17 на 14.01.17 в Красногвардейском районе СПб Госавтоинспекция проведет профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель».
-
Девять погибших – пешеходы
В 2016 году на территории Фрунзенского района Петербурга зарегистрировано 447 (-63) ДТП. Погибли 14 человек (-1), пострадали 540 (-59).
-
Разбор видеозаписи ДТП
Как опытный мужчина за рулём хорошего автомобиля мог допустить страшную аварию и оставить своих детей сиротами? Читатели выдвигают версии.
-
ДТП на «Коле» с волком
ГИБДД сообщает официальную версию страшной аварии, в результате которой погибли супруги, а их дочь впала в кому.
-
ГИБДД поздравляет с Новым годом
Разные Деды Морозы из разных регионов России поздравили водителей и пешеходов и дали им напутственные советы. Смотрите видео.
-
Скрылся с места
Неустановленный водитель наехал на пешехода 5 декабря около 15:40 на Большом проспекте П.С., 20. ГИБДД ищет очевидцев.
-
Розыск очевидцев
20 ноября около 16:20 во дворе дома 5, корпус 1, по улице Купчинской был сбит 11-летний пешеход. Автомобиль двигался задним ходом.
-
70 лет «Москвичу»
«Теперь каждый мог приобрести личный автомобиль «Москвич», а на «Москвиче» – ты король, тебе подвластно хоть и не всё, но уже многое».
-
Ангелы полетели в небо
В день памяти ДТП дети сделали из бумаги ангелов, привязали к воздушным шарам и, загадав желание о сокращении количества жертв аварий, отпустили в небо.
-
«Нетрезвый водитель»
В ночь с 18 ноября на 19 ноября на территории Красногвардейского района проводится профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель».
-
Сбил и уехал
Разыскиваются очевидцы ДТП, случившегося 8 ноября около 18 часов на Бухарестской улице, 118. Неустановленный водитель сбил подростка.
-
Разыскиваются очевидцы
Днём 20 сентября во дворе дома 35, корпус 2, по Софийской улице неизвестный водитель сбил подростка.
-
Профилактическое мероприятие «Инвалид»
В октябре в Красногвардейском районе эвакуировали 50 автомобилей-нарушителей, 19 октября за один час выписали протоколы четырём водителям.
-
Не забудьте светоотражатель!
С наступлением осени мы проявляем заботу о детях: натягиваем им шапки и достаем перчатки. Но есть ещё одна важная вещь.
-
Юные инспекторы ГАИ
Сотрудники ГИБДД Красногвардейского района решили воздействовать на пешеходов-нарушителей оригинальным способом.
-
Проблемы Парнаса
От путепровода построена только половина, поэтому Энгельса при проезде в центр искривляется, пересекая трамвайные пути, пишет читатель.
-
В Красногвардейском районе ночью будут ловить пьяных водителей
-
Алкогольное опьянение
Тюрьма и впечатляющий штраф – вот что может грозить водителю, севшему за руль в нетрезвом состоянии.
-
Сегодня пешеход, завтра водитель
Почему в России часто выступают против повышения штрафов за нарушение ПДД? Ответ дают в ГИБДД.
-
Четвероклассник написал письмо водителям
«Поверьте, если я стою на пешеходном переходе и жду, это не значит, что я уступаю вам дорогу», – пишет Никита.
-
650 руб. за проезд по ЗСД
Читатели вспоминают анекдот: "Бабуль, почем яблочки?" – "Тышшу рублей кило!" – "Сдурела, старая?!" – "Ничего не знаю, очень деньги нужны".
-
Акция #ЧеловекВидимка
В рамках конгресса «Безопасность на дорогах ради безопасности жизни» в Петербурге бесплатно раздают световозвращающие браслеты.
-
Семье не на что хоронить родных, погибших в ДТП под Усть-Лугой
Благотворительный Фонд "Тихвинской Иконы Божьей Матери" просит помощи для своей подопечной, потерявшей мать и двоих несовершеннолетних братев в страшной аварии.
-
Разыскиваются очевидцы
29 августа около 13 часов на пересечении Малой Монетной и улицы Мира был сбит несовершеннолетний пешеход.
Парковки
-
Парковки / 09.01.2017
Комментарии: 212
Житель дома по проспекту Маршала Жукова просит спасти газон от «автосвиней»
Газон между домами 41 и 43, корпус 1, по проспекту Маршала Жукова превратился в парковку.
-
ДДД / 03.01.2017
Комментарии: 59
Читатель: В Новой Голландии автомобили вытесняют пешеходов с тротуаров
Массовые нарушения правил парковки заметил наш читатель Николай на острове Новая Голландия.
НАС ЧИТАЮТ
- Замес на Индустриальном с пострадавшими: странного водителя якобы задержали другие автомобилисты
- Обменять права в Петербурге теперь можно в МФЦ, но только в одном
- Очевидец: Негабарит не смог заехать на ЗСД и сдавал задом на КАД
- На В.О. неизвестный «прошёлся» по припаркованным машинам
- Новые понятия ГИБДД: 30 тысяч с трезвого
- Центр управления парковками ответил на критику Полтавченко по поводу стоянки в Купчино
- Очевидец: На Большевиков «девушку эвакуировали вместе с машиной»
- КС: Штраф за отсутствие полиса ОСАГО не освобождает автовладельца от его приобретения
- Подробности массового ДТП на Индустриальном: неадекватный таксист устроил драку
- Областные полицейские нашли пропавший автомобиль там, где хозяин не смог
Новости MarketGid
Ямы
ОПРОС
ВСЕ НОВОСТИПрислать новость
- 22:35 Велосипедист серьёзно пострадал на Литейном мосту: въехал в автомобиль
- 22:18 На трассе Петербург – Псков «Лада» въехала во встречный автобус: трое погибших
- 19:10 В Астрахани буйный пешеход побил инспектора ДПС за замечание о нарушении ПДД
- 18:48 В Коммунаре неизвестный на «Мазде» вытолкал «Сузуки» и «Волгу» в поле и скрылся
- 18:36 По арене стадиона на Крестовском катались дрифтеры
- 18:24 Uber начнет использовать беспилотные Mercedes-Benz
- 18:11 Виновника «пьяного» смертельного ДТП на Тихорецком ждёт суд
- 17:58 Бабушка угодила под машину на Художников
- 17:45 «Кадиллак Россия» начнет экспорт автомобилей в Армению и Азербайджан
- 17:33 Аварийность на трассе «Кола» беспокоит дорожных полицейских
- 17:21 В страшном ДТП в Новой Москве погибли 8 человек и трое пострадали
- 17:07 В Светогорске нельзя купить билеты на новые автобусы
- 16:54 Ремонт путей и прокладка газопровода и теплосети ограничат движение в Петербурге
- 16:42 SEAT показал новую Ibiza до премьеры
- 16:29 Полиция разбирается в споре трёх юрлиц по поводу двух «Солярисов»
- 16:16 Грузовик с полимерными материалами не доехал из Петербурга в Подмосковье
- 16:02 Подробности массового ДТП на Индустриальном: неадекватный таксист устроил драку
- 15:49 Компания Harley-Davidson отменила визит Трампа на свой завод
- 15:36 Полицейские попали в ДТП, не успев отъехать от Невского районного суда
- 15:24 Центр управления парковками ответил на критику Полтавченко по поводу стоянки в Купчино
- 15:12 В Иркутске грузовик залил дорогу вином
- 14:57 МЧС предупреждает автомобилистов о гололеде
- 14:45 За две недели 13 автопроизводителей изменили цены в России
- 14:31 Под Северодвинском дама на «Ладе» не пропустила скорую
- 14:17 В России стартовали продажи нового Volkswagen Tiguan
- 14:02 Студенты МГУ поработают на строительстве Крымского моста
- 13:49 Выборгская таможня не может ответить, зачем фотографирует машины
- 13:37 В Челябинске легковушка столкнула скорую с внедорожником
- 13:22 ДТП с ивановскими кондитерами могло произойти из-за плохо закрученных гаек
- 13:08 В Финляндии водитель-наркоман попался полиции два раза за ночь
- 12:56 Skoda снизила цены на запчасти в России
- 12:44 Rolls-Royce попрощался с седьмым Phantom – под океанский лайнер 1930-х годов с овечьими ковриками
- 12:32 Обменять права в Петербурге теперь можно в МФЦ, но только в одном
- 12:19 В лобовом столкновении «Нивы» с «Фольксвагеном» в Оренбургской области погибли двое
- 12:04 У мордовского села Лада три человека погибли при столкновении двух «Лад»
- 11:50 Ограничения движения на КАД 1 февраля
- 11:37 Петербуржец угнал у знакомого «Кайен», а ключи тайно вернул обратно
- 11:22 BMW рассекретила новый универсал 5-Series
- 11:07 В Москве камеры начали штрафовать не пропускающих пешеходов водителей
- 10:49 Ивановские кондитеры пострадали в кювете из-за колеса, которое отвалилось и продолжило путь
Предыдущие новости
Архив новостей