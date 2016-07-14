Дальнобойщики рассказали, что сделают с ЗСД в 2017 году

Автомобилисты, которым 5 января пришлось несколько часов стоять на двадцатиградусном морозе в пробке у южного пункта оплаты ЗСД, не поинтересовались, кто и зачем парализовал трассу. Акция дальнобойщиков была адресована журналистам – и организаторы считают, что своей цели добились. Председатель ОПР Андрей Бажутин объяснил, какое отношение имеет его сын к акции на ЗСД, а единственный задержанный полицией участник событий Александр Макаров рассказал, чем закончилось заседание суда по делу о перекрытии трассы.