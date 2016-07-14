18+

ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ

ТЕМА ДНЯ


Автомобили / 16.01.2017 14:56
Комментарии: 1

Детройт-2017. От детской до женской мечты

Первая автомобильная выставка года, Детройт-2017, в самом разгаре. И сразу принесла любителям автомобилей целый ряд приятных новостей. Вдруг оказалось, что не так все и плохо на рынке. Даже почти ушедший из России Chevrolet пообещал привезти к нам новинку. Салон будет работать в Детройте вплоть до 22 января. Но мы уже понимаем, что, несмотря на разворот рынка в сторону экологичности и беспилотного управления, суперкары и большие скорости по-прежнему в моде.
Предыдущие статьи

Автомобили

Все предложения

Фото/Видео

Блоги

Парковки

НАС ЧИТАЮТ

Новости MarketGid

Ямы

Прислать свою яму

ОПРОС

Все опросы

Как вы относитесь к выделенным полосам для общественного транспорта?









Результаты опроса

ВСЕ НОВОСТИ

Прислать новость

Предыдущие новости
Архив новостей

Rambler's Top100

О сайтеКонтактыРеклама Партнёры

© «Водитель Петербурга»
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66335
от 14.07.2016
При использовании материалов гиперссылка обязательна

"Водитель Петербурга" - интернет-газета, всесторонне освещающая транспортную и пешеходную жизнь в Санкт-Петербурге и в России.