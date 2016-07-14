Porsche 917 в Париже и Tesla в Пекине - экзотика прошлая и настоящая

Китайские владельцы электромобилей Tesla устроили в Пекине флешмоб и попали в Книгу рекордов Гиннесса как самый большой парад машин этой марки. Несмотря на популярность в Китае электрокаров как таковых, Tesla там пока еще экзотика. Но в Tesla над этим работают. Тем временем на автомобильных аукционах США и Европы любители автоэкзотики могут полюбоваться старыми легендарными машинами, пусть они и не Tesla.