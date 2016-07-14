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Дороги / 31.12.2016 10:15
Комментарии: 1

Азбука водителей Петербурга

Западный скоростной диаметр, новые законы, платные парковки, сериал с погонями и котик в Rolls-Royce – 2016 год был богат на события. «Водитель Петербурга» решил напомнить о некоторых из них при помощи «азбуки».
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