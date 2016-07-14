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- В Ленобласти ФСБ задержала крупного дорожного бизнесмена
- Неадекватная женщина устроила серию ДТП на «Коле»
- На Светлановском пассажиры ограбили таксиста, а в Ленобласти – заперли в багажник
- Очевидец: ребенок-пешеход попал под машину на тротуаре на Новаторов
- В массовом ДТП на «Скандинавии» пострадали 7 человек
- Грудной ребенок получил травмы в ДТП в Ленобласти
- В ночном ДТП на Ириновском погиб молодой парень
ТЕМА ДНЯ
Дороги / 27.01.2017 07:00
Блокада: Железные герои войны
Тысяча грузовых автомобилей каждые сутки выезжали на ледовую трассу «Дороги жизни», чтобы доставить защитникам блокадного Ленинграда продовольствие, топливо и боеприпасы. Обратно, на «большую землю», фронтовые шоферы вывозили из окруженного города женщин и детей. Основным транспортом 190-километрового ледового пути стали грузовые ГАЗ-АА и ЗИС-5, в народе именуемые «полуторками» и «трехтонками». О «железных героях войны» вместе с «Водителем Петербурга» вспоминает Николай Семенович Московцев, ученик блокадных шоферов.
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Автомобили / 27.01.2017 15:34
Комментарии: 4
Электромобили в России ждёт единый реестр, а в Китае – будущее
В России хотят создать единый реестр электромобилей, который позволит их владельцам пользоваться льготами. Пока, впрочем, льготы не особо помогают увеличить парк электрокаров. Возможно, интерес подогреет представленный в Москве новый «Приус». Тем временем в лидеры электромобильной промышленности вырывается Китай.
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Дороги / 26.01.2017 20:33
Комментарии: 13
Петербург между дождем и гололедом
Резкое потепление вызвало всплеск числа аварий в Петербурге и массовые ДТП в Ленобласти. В городе машины скользят по льду, в области – выстраиваются в многокилометровые пробки под ледяным дождем.
Автомобили
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Автомобили / 27.01.2017
Комментарии: 9
Автопарк Почты России в миниатюре появился в отделениях
УАЗ Hunter, «Лада 4х4» («Нива») и микроавтобус выполнены из металла и имеют инерционный механизм.
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Автомобили / 27.01.2017
Комментарии: 1
Внешность нового спорткара McLaren рассекретили до премьеры
Публичный дебют модели должен состояться на автосалоне в Женеве в марте нынешнего года
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Происшествия / 28.01.2017
Комментарии: 20
Очевидец: Лихач собрал «гармошку» из 5 машин на Петроградке
Причиной могла стать слишком большая скорость для скользкой дороги.
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Происшествия / 27.01.2017
Комментарии: 2
На Витебском трактор и цистерна зажали легковушку
Движение по Витебскому проспекту от КАД в сторону Дунайского путепровода (в центр города) затруднено из-за ДТП.
Блоги
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ДТП на Пискарёвском
ГИБДД просит помощи у очевидцев аварии, произошедшей утром 27 декабря на Пискарёвском, 50. Тёмный автомобиль сбил пешехода.
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В Красногвардейском районе снова будут ловить водителей подшофе
В ночь с 13.01.17 на 14.01.17 в Красногвардейском районе СПб Госавтоинспекция проведет профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель».
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Девять погибших – пешеходы
В 2016 году на территории Фрунзенского района Петербурга зарегистрировано 447 (-63) ДТП. Погибли 14 человек (-1), пострадали 540 (-59).
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Разбор видеозаписи ДТП
Как опытный мужчина за рулём хорошего автомобиля мог допустить страшную аварию и оставить своих детей сиротами? Читатели выдвигают версии.
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ДТП на «Коле» с волком
ГИБДД сообщает официальную версию страшной аварии, в результате которой погибли супруги, а их дочь впала в кому.
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ГИБДД поздравляет с Новым годом
Разные Деды Морозы из разных регионов России поздравили водителей и пешеходов и дали им напутственные советы. Смотрите видео.
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Скрылся с места
Неустановленный водитель наехал на пешехода 5 декабря около 15:40 на Большом проспекте П.С., 20. ГИБДД ищет очевидцев.
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Розыск очевидцев
20 ноября около 16:20 во дворе дома 5, корпус 1, по улице Купчинской был сбит 11-летний пешеход. Автомобиль двигался задним ходом.
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70 лет «Москвичу»
«Теперь каждый мог приобрести личный автомобиль «Москвич», а на «Москвиче» – ты король, тебе подвластно хоть и не всё, но уже многое».
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Ангелы полетели в небо
В день памяти ДТП дети сделали из бумаги ангелов, привязали к воздушным шарам и, загадав желание о сокращении количества жертв аварий, отпустили в небо.
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«Нетрезвый водитель»
В ночь с 18 ноября на 19 ноября на территории Красногвардейского района проводится профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель».
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Сбил и уехал
Разыскиваются очевидцы ДТП, случившегося 8 ноября около 18 часов на Бухарестской улице, 118. Неустановленный водитель сбил подростка.
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Разыскиваются очевидцы
Днём 20 сентября во дворе дома 35, корпус 2, по Софийской улице неизвестный водитель сбил подростка.
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Профилактическое мероприятие «Инвалид»
В октябре в Красногвардейском районе эвакуировали 50 автомобилей-нарушителей, 19 октября за один час выписали протоколы четырём водителям.
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Не забудьте светоотражатель!
С наступлением осени мы проявляем заботу о детях: натягиваем им шапки и достаем перчатки. Но есть ещё одна важная вещь.
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Юные инспекторы ГАИ
Сотрудники ГИБДД Красногвардейского района решили воздействовать на пешеходов-нарушителей оригинальным способом.
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Проблемы Парнаса
От путепровода построена только половина, поэтому Энгельса при проезде в центр искривляется, пересекая трамвайные пути, пишет читатель.
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В Красногвардейском районе ночью будут ловить пьяных водителей
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Алкогольное опьянение
Тюрьма и впечатляющий штраф – вот что может грозить водителю, севшему за руль в нетрезвом состоянии.
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Сегодня пешеход, завтра водитель
Почему в России часто выступают против повышения штрафов за нарушение ПДД? Ответ дают в ГИБДД.
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Четвероклассник написал письмо водителям
«Поверьте, если я стою на пешеходном переходе и жду, это не значит, что я уступаю вам дорогу», – пишет Никита.
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650 руб. за проезд по ЗСД
Читатели вспоминают анекдот: "Бабуль, почем яблочки?" – "Тышшу рублей кило!" – "Сдурела, старая?!" – "Ничего не знаю, очень деньги нужны".
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Акция #ЧеловекВидимка
В рамках конгресса «Безопасность на дорогах ради безопасности жизни» в Петербурге бесплатно раздают световозвращающие браслеты.
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Семье не на что хоронить родных, погибших в ДТП под Усть-Лугой
Благотворительный Фонд "Тихвинской Иконы Божьей Матери" просит помощи для своей подопечной, потерявшей мать и двоих несовершеннолетних братев в страшной аварии.
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Разыскиваются очевидцы
29 августа около 13 часов на пересечении Малой Монетной и улицы Мира был сбит несовершеннолетний пешеход.
Парковки
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Парковки / 09.01.2017
Комментарии: 212
Житель дома по проспекту Маршала Жукова просит спасти газон от «автосвиней»
Газон между домами 41 и 43, корпус 1, по проспекту Маршала Жукова превратился в парковку.
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ДДД / 03.01.2017
Комментарии: 59
Читатель: В Новой Голландии автомобили вытесняют пешеходов с тротуаров
Массовые нарушения правил парковки заметил наш читатель Николай на острове Новая Голландия.
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