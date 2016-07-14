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Дороги / 03.02.2017 18:43
Комментарии: 11

В реку холодную прыгнет, в горящую избу войдет

У нас в обществе принято больше ругать сотрудников ГИБДД. Каждый водитель расскажет хотя бы одну историю из своей автомобильной биографии, где инспектора ДПС предстают в неприглядном свете. А вот хорошие слова в их адрес говорят гораздо реже. Тем не менее их есть за что благодарить. Случаи, о которых сообщает ГИБДД РФ, показывают, что многие гаишники готовы броситься на помощь, даже когда дорожное движение совсем ни при чём.
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