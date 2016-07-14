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- На КАД вспыхнул «Транзит», на Васильевском - «ВАЗ», очевидцы говорят о пострадавших
- В 2017 году на автопром в России выделят 60 миллиардов рублей
- СМИ: Укрепление рубля не сделает машины дешевле
- Эксперты: Водители, попавшие в ДТП, должны проходить медосмотр
- На Культуры Audi сбила пенсионерку на «зебре»
- Рекордные выходные: число ДТП в Петербурге почти сравнялось с буднями
- Страховщики подсчитали, сколько теряют из-за мошенников
ТЕМА ДНЯ
Автомобили / 16.01.2017 14:56
Комментарии: 1
Детройт-2017. От детской до женской мечты
Первая автомобильная выставка года, Детройт-2017, в самом разгаре. И сразу принесла любителям автомобилей целый ряд приятных новостей. Вдруг оказалось, что не так все и плохо на рынке. Даже почти ушедший из России Chevrolet пообещал привезти к нам новинку. Салон будет работать в Детройте вплоть до 22 января. Но мы уже понимаем, что, несмотря на разворот рынка в сторону экологичности и беспилотного управления, суперкары и большие скорости по-прежнему в моде.
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Дороги / 15.01.2017 11:52
Комментарии: 12
Петербург будущего: с ВCД и кольцевым метро
Урбанисты раздобыли черновик концепции развития транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга до 2043 года. Планы Смольного раззадорили активистов. И дали провокационный старт для общегородской дискуссии. Более 100 километров новых линий подземки, сотни километров новых дорог, включая трассу М-7 через Удельный парк, 9 новых развязок только на Обводном канале и почти 30 новых путепроводов через ж/д пути. Это лишь малая часть планов.
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Происшествия / 13.01.2017 15:35
Комментарии: 38
Дорожные разборки: 10 минут ценою в жизнь
Дело женщины-водителя из Петропавловска-Камчатского и ее пассажира дошло до Кремля. Виной тому хамство и угрозы, из-за которых врачи задержались и не успели к 21-летнему пациенту. Парень умер на руках у брата. Теперь общество просит изменить законы и наказать дорожных хамов. По действующим нормам им грозит лишь штраф. 500 рублей.
Автомобили
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Автомобили / 11.01.2017
Комментарии: 2
Lexus представил в Детройте флагманский седан LS нового поколения
Компания Lexus привезла на автосалон в Детройте флагманский седан LS 500 нового поколения. Автомобиль, предшественник которого выпускался с 2006 года, получил новую платформу, двигатели, оснащение и спортивный дизайн.
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Автомобили / 11.01.2017
Ford возродит внедорожник Bronco
Продажи нового внедорожника должны начаться не раньше 2020 года.
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Происшествия / 16.01.2017
На КАД вспыхнул «Транзит», на Васильевском - «ВАЗ», очевидцы говорят о пострадавших
Еще два автомобильных пожара произошли днем 16 января в Василеостровском и Красносельском районах Петербурга.
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Дороги / 16.01.2017
Комментарии: 12
Как машина у Новой Голландии «подпирает» трехлетнего малыша на тротуаре
На записи видно, как по тротуару идет малыш (по словам свидетеля, ребенку около 3 лет). Сзади с явным нарушением ПДД движется автомобиль. Причем наличие юного пешехода шофера явно не смущает. Автомобилист спокойно продолжает движение, а потом и вовсе паркуется там, где делать это запрещено.
Блоги
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ДТП на Пискарёвском
ГИБДД просит помощи у очевидцев аварии, произошедшей утром 27 декабря на Пискарёвском, 50. Тёмный автомобиль сбил пешехода.
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В Красногвардейском районе снова будут ловить водителей подшофе
В ночь с 13.01.17 на 14.01.17 в Красногвардейском районе СПб Госавтоинспекция проведет профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель».
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Девять погибших – пешеходы
В 2016 году на территории Фрунзенского района Петербурга зарегистрировано 447 (-63) ДТП. Погибли 14 человек (-1), пострадали 540 (-59).
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Разбор видеозаписи ДТП
Как опытный мужчина за рулём хорошего автомобиля мог допустить страшную аварию и оставить своих детей сиротами? Читатели выдвигают версии.
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ДТП на «Коле» с волком
ГИБДД сообщает официальную версию страшной аварии, в результате которой погибли супруги, а их дочь впала в кому.
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ГИБДД поздравляет с Новым годом
Разные Деды Морозы из разных регионов России поздравили водителей и пешеходов и дали им напутственные советы. Смотрите видео.
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Скрылся с места
Неустановленный водитель наехал на пешехода 5 декабря около 15:40 на Большом проспекте П.С., 20. ГИБДД ищет очевидцев.
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Розыск очевидцев
20 ноября около 16:20 во дворе дома 5, корпус 1, по улице Купчинской был сбит 11-летний пешеход. Автомобиль двигался задним ходом.
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70 лет «Москвичу»
«Теперь каждый мог приобрести личный автомобиль «Москвич», а на «Москвиче» – ты король, тебе подвластно хоть и не всё, но уже многое».
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Ангелы полетели в небо
В день памяти ДТП дети сделали из бумаги ангелов, привязали к воздушным шарам и, загадав желание о сокращении количества жертв аварий, отпустили в небо.
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«Нетрезвый водитель»
В ночь с 18 ноября на 19 ноября на территории Красногвардейского района проводится профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель».
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Сбил и уехал
Разыскиваются очевидцы ДТП, случившегося 8 ноября около 18 часов на Бухарестской улице, 118. Неустановленный водитель сбил подростка.
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Разыскиваются очевидцы
Днём 20 сентября во дворе дома 35, корпус 2, по Софийской улице неизвестный водитель сбил подростка.
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Профилактическое мероприятие «Инвалид»
В октябре в Красногвардейском районе эвакуировали 50 автомобилей-нарушителей, 19 октября за один час выписали протоколы четырём водителям.
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Не забудьте светоотражатель!
С наступлением осени мы проявляем заботу о детях: натягиваем им шапки и достаем перчатки. Но есть ещё одна важная вещь.
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Юные инспекторы ГАИ
Сотрудники ГИБДД Красногвардейского района решили воздействовать на пешеходов-нарушителей оригинальным способом.
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Проблемы Парнаса
От путепровода построена только половина, поэтому Энгельса при проезде в центр искривляется, пересекая трамвайные пути, пишет читатель.
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В Красногвардейском районе ночью будут ловить пьяных водителей
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Алкогольное опьянение
Тюрьма и впечатляющий штраф – вот что может грозить водителю, севшему за руль в нетрезвом состоянии.
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Сегодня пешеход, завтра водитель
Почему в России часто выступают против повышения штрафов за нарушение ПДД? Ответ дают в ГИБДД.
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Четвероклассник написал письмо водителям
«Поверьте, если я стою на пешеходном переходе и жду, это не значит, что я уступаю вам дорогу», – пишет Никита.
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650 руб. за проезд по ЗСД
Читатели вспоминают анекдот: "Бабуль, почем яблочки?" – "Тышшу рублей кило!" – "Сдурела, старая?!" – "Ничего не знаю, очень деньги нужны".
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Акция #ЧеловекВидимка
В рамках конгресса «Безопасность на дорогах ради безопасности жизни» в Петербурге бесплатно раздают световозвращающие браслеты.
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Семье не на что хоронить родных, погибших в ДТП под Усть-Лугой
Благотворительный Фонд "Тихвинской Иконы Божьей Матери" просит помощи для своей подопечной, потерявшей мать и двоих несовершеннолетних братев в страшной аварии.
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Разыскиваются очевидцы
29 августа около 13 часов на пересечении Малой Монетной и улицы Мира был сбит несовершеннолетний пешеход.
Парковки
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Парковки / 09.01.2017
Комментарии: 185
Житель дома по проспекту Маршала Жукова просит спасти газон от «автосвиней»
Газон между домами 41 и 43, корпус 1, по проспекту Маршала Жукова превратился в парковку.
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ДДД / 03.01.2017
Комментарии: 45
Читатель: В Новой Голландии автомобили вытесняют пешеходов с тротуаров
Массовые нарушения правил парковки заметил наш читатель Николай на острове Новая Голландия.
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