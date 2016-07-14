ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
- Главврач скорой: Если идти на таран, мы наши машины месяц будем чинить
- В Петербурге снова ЧП со скорой. На сей раз отличился водитель Porsche
- В прорыв на Софийской угодили машины
- Петербуржец заплатил 200 тысяч за вождение подшофе
- Строительство дороги к «Крестам-2» остановил суд
- Очевидец: На Софийской ограничено движение из-за прорыва
- Бывший депутат ЗакСа получил штраф за нарушение ПДД, находясь в СИЗО
ТЕМА ДНЯ
Автомобили / 25.01.2017 19:42
Комментарии: 18
Тайное обаяние «люкса» и «классики»
Все больше россиян могут себе позволить купить и обслуживать автомобили класса «люкс». Таковы данные официальной статистики. Для любителей элитных автомобилей в 2017-м производители обещают множество новинок - от рекордсмена Lamborgini до красавца Ferrari. Впрочем, встречаются люди, всю жизнь не изменяющие своему первому автомобилю. В заботливых руках обычный серийный седан может пробежать и миллион километров за 25 лет.
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Дороги / 25.01.2017 11:45
Комментарии: 13
Смольный встает на велодорожку
Велосипедисты могут поднимать бокалы за локальную победу. В кабинетах комитета по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ), наконец, совпали их желания и возможности Смольного. Ведомство выделило 130 млн рублей на строительство велодорожек. До конца года в Петербурге должно появиться 45 км отдельных полос для двухколесного транспорта.
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Автомобили / 24.01.2017 20:12
Porsche 917 в Париже и Tesla в Пекине - экзотика прошлая и настоящая
Китайские владельцы электромобилей Tesla устроили в Пекине флешмоб и попали в Книгу рекордов Гиннесса как самый большой парад машин этой марки. Несмотря на популярность в Китае электрокаров как таковых, Tesla там пока еще экзотика. Но в Tesla над этим работают. Тем временем на автомобильных аукционах США и Европы любители автоэкзотики могут полюбоваться старыми легендарными машинами, пусть они и не Tesla.
Автомобили
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Автомобили / 26.01.2017
Шпионы засняли BMW Z5
Данные источников по поводу двигателя разнятся. Это может быть четырех- и шестицилиндровый двигатель или гибрид.
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Автомобили / 25.01.2017
Комментарии: 6
Новый Ford Mustang шокировал всех на краш-тестах Euro NCAP
Независимый европейский комитет Euro NCAP испытал на безопасность анонсированный недавно производителем Ford Mustang нового поколения. Испытания были с треском провалены - по системе тестов автомобиль набрал всего две звезды.
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ДДД / 26.01.2017
Комментарии: 68
В Петербурге снова ЧП со скорой. На сей раз отличился водитель Porsche
Известно, что дорожные разборки имели место во дворе дома 56, корпус 2, по Новочеркасскому проспекту.
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Происшествия / 26.01.2017
Комментарии: 35
На ЗСД машины «споткнулись» об ограждения, стоящие на полосе
«После аварии ограждения моментально убрали. Пострадала не только моя машина. В ограждение врезался еще один человек, но он смог уехать с места аварии самостоятельно. Меня же увозили на эвакуаторе», - рассказал Александр.
Блоги
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ДТП на Пискарёвском
ГИБДД просит помощи у очевидцев аварии, произошедшей утром 27 декабря на Пискарёвском, 50. Тёмный автомобиль сбил пешехода.
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В Красногвардейском районе снова будут ловить водителей подшофе
В ночь с 13.01.17 на 14.01.17 в Красногвардейском районе СПб Госавтоинспекция проведет профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель».
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Девять погибших – пешеходы
В 2016 году на территории Фрунзенского района Петербурга зарегистрировано 447 (-63) ДТП. Погибли 14 человек (-1), пострадали 540 (-59).
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Разбор видеозаписи ДТП
Как опытный мужчина за рулём хорошего автомобиля мог допустить страшную аварию и оставить своих детей сиротами? Читатели выдвигают версии.
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ДТП на «Коле» с волком
ГИБДД сообщает официальную версию страшной аварии, в результате которой погибли супруги, а их дочь впала в кому.
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ГИБДД поздравляет с Новым годом
Разные Деды Морозы из разных регионов России поздравили водителей и пешеходов и дали им напутственные советы. Смотрите видео.
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Скрылся с места
Неустановленный водитель наехал на пешехода 5 декабря около 15:40 на Большом проспекте П.С., 20. ГИБДД ищет очевидцев.
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Розыск очевидцев
20 ноября около 16:20 во дворе дома 5, корпус 1, по улице Купчинской был сбит 11-летний пешеход. Автомобиль двигался задним ходом.
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70 лет «Москвичу»
«Теперь каждый мог приобрести личный автомобиль «Москвич», а на «Москвиче» – ты король, тебе подвластно хоть и не всё, но уже многое».
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Ангелы полетели в небо
В день памяти ДТП дети сделали из бумаги ангелов, привязали к воздушным шарам и, загадав желание о сокращении количества жертв аварий, отпустили в небо.
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«Нетрезвый водитель»
В ночь с 18 ноября на 19 ноября на территории Красногвардейского района проводится профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель».
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Сбил и уехал
Разыскиваются очевидцы ДТП, случившегося 8 ноября около 18 часов на Бухарестской улице, 118. Неустановленный водитель сбил подростка.
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Разыскиваются очевидцы
Днём 20 сентября во дворе дома 35, корпус 2, по Софийской улице неизвестный водитель сбил подростка.
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Профилактическое мероприятие «Инвалид»
В октябре в Красногвардейском районе эвакуировали 50 автомобилей-нарушителей, 19 октября за один час выписали протоколы четырём водителям.
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Не забудьте светоотражатель!
С наступлением осени мы проявляем заботу о детях: натягиваем им шапки и достаем перчатки. Но есть ещё одна важная вещь.
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Юные инспекторы ГАИ
Сотрудники ГИБДД Красногвардейского района решили воздействовать на пешеходов-нарушителей оригинальным способом.
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Проблемы Парнаса
От путепровода построена только половина, поэтому Энгельса при проезде в центр искривляется, пересекая трамвайные пути, пишет читатель.
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В Красногвардейском районе ночью будут ловить пьяных водителей
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Алкогольное опьянение
Тюрьма и впечатляющий штраф – вот что может грозить водителю, севшему за руль в нетрезвом состоянии.
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Сегодня пешеход, завтра водитель
Почему в России часто выступают против повышения штрафов за нарушение ПДД? Ответ дают в ГИБДД.
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Четвероклассник написал письмо водителям
«Поверьте, если я стою на пешеходном переходе и жду, это не значит, что я уступаю вам дорогу», – пишет Никита.
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650 руб. за проезд по ЗСД
Читатели вспоминают анекдот: "Бабуль, почем яблочки?" – "Тышшу рублей кило!" – "Сдурела, старая?!" – "Ничего не знаю, очень деньги нужны".
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Акция #ЧеловекВидимка
В рамках конгресса «Безопасность на дорогах ради безопасности жизни» в Петербурге бесплатно раздают световозвращающие браслеты.
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Семье не на что хоронить родных, погибших в ДТП под Усть-Лугой
Благотворительный Фонд "Тихвинской Иконы Божьей Матери" просит помощи для своей подопечной, потерявшей мать и двоих несовершеннолетних братев в страшной аварии.
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Разыскиваются очевидцы
29 августа около 13 часов на пересечении Малой Монетной и улицы Мира был сбит несовершеннолетний пешеход.
Парковки
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Парковки / 09.01.2017
Комментарии: 212
Житель дома по проспекту Маршала Жукова просит спасти газон от «автосвиней»
Газон между домами 41 и 43, корпус 1, по проспекту Маршала Жукова превратился в парковку.
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ДДД / 03.01.2017
Комментарии: 54
Читатель: В Новой Голландии автомобили вытесняют пешеходов с тротуаров
Массовые нарушения правил парковки заметил наш читатель Николай на острове Новая Голландия.
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