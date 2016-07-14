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Дороги / 01.02.2017 19:07

Смольный доверил уборку «Фаэтону»

Выходец из «Фаэтона» и «Созвездия Водолея» за год получил контракты на уборку дорог на полмиллиарда рублей, потеснив городские предприятия. «Техно-Сервис» приобрел выходец из структур Владимира Хильченко. Но глава комитета по госзаказу, работавший в «Фаэтоне», о победах бывших коллег совсем ничего не знает.
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