ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
- Накануне 2017-го
- Петербург помыли перед новогодней ночью
- Год в Петербурге стал самым дождливым за всю историю наблюдений
- Ночью водители смогут бросить машину в любой момент
- Две молодые мамы лишились машин в Петербурге
- За выезд на встречку Кержаков отделался рублем
- На Московском шоссе «Рено» въехал в ограждение и «Ладу» и улетел в кювет
ТЕМА ДНЯ
Дороги / 31.12.2016 10:15
Комментарии: 1
Азбука водителей Петербурга
Западный скоростной диаметр, новые законы, платные парковки, сериал с погонями и котик в Rolls-Royce – 2016 год был богат на события. «Водитель Петербурга» решил напомнить о некоторых из них при помощи «азбуки».
-
Автомобили / 29.12.2016 17:24
Комментарии: 16
На "скотовозки" навалились гурьбой
Когорта силовиков и чиновников одержала тактическую победу над нелегальными перевозчиками в Кудрово. Гонки за переполненной маршруткой и конфискация "скотовозок" прилагались. Журналист же услышал про девять миллионов за "крышу" от хозяина с собачкой.
-
Автомобили / 29.12.2016 12:00
Комментарии: 36
За новым Rolls-Royce с живым львом
Петербургский предприниматель совершил в конце декабря автопокупку года. Он приобрел в салоне на Малой Морской улице Rolls-Royce Phantom за 40 миллионов рублей. Мало того, коммерсант пришёл к дилеру с живым львом, а после оформления автомобиля выехал вместе с ним на сиденье.
Автомобили
-
Автомобили / 30.12.2016
Audi объявила о старте продаж в России и стоимости Audi A5 и S5 Coupe
В России Audi A5 Coupé будет предлагаться с двумя вариантами двигателей с полным приводом quattro: дизельным 2.0 TDI и бензиновым 2.0 TFSI мощностью, соответственно, 190 и 249 л.с.
-
Автомобили /
30.12.2016
Skoda рассказала о новинках 2017 года
Чешская компания Skoda представит в следующем году Yeti нового поколения, обновленный Rapid, и сверхмощную версию Octavia RS.
|Все предложения
Фото/Видео
-
Происшествия / 01.01.2017
Комментарии: 1
Легковушку разнесло об автобус на Белы Куна. Погибли двое
Свидетели добавляют, что у аварии был третий участник – якобы перед ДТП «Опель» вытолкнул на встречку некий черный автомобиль.
-
Происшествия / 30.12.2016
Комментарии: 12
Очевидцы: На Науки водитель «собрал» два BMW, Solaris и Lexus и сбежал
О массовой ночной аварии на проспекте Науки, 17, сообщают очевидцы.
Блоги
-
Скрылся с места
Неустановленный водитель наехал на пешехода 5 декабря около 15:40 на Большом проспекте П.С., 20. ГИБДД ищет очевидцев.
-
Розыск очевидцев
20 ноября около 16:20 во дворе дома 5, корпус 1, по улице Купчинской был сбит 11-летний пешеход. Автомобиль двигался задним ходом.
-
70 лет «Москвичу»
«Теперь каждый мог приобрести личный автомобиль «Москвич», а на «Москвиче» – ты король, тебе подвластно хоть и не всё, но уже многое».
-
Ангелы полетели в небо
В день памяти ДТП дети сделали из бумаги ангелов, привязали к воздушным шарам и, загадав желание о сокращении количества жертв аварий, отпустили в небо.
-
«Нетрезвый водитель»
В ночь с 18 ноября на 19 ноября на территории Красногвардейского района проводится профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель».
-
Сбил и уехал
Разыскиваются очевидцы ДТП, случившегося 8 ноября около 18 часов на Бухарестской улице, 118. Неустановленный водитель сбил подростка.
-
Разыскиваются очевидцы
Днём 20 сентября во дворе дома 35, корпус 2, по Софийской улице неизвестный водитель сбил подростка.
-
Профилактическое мероприятие «Инвалид»
В октябре в Красногвардейском районе эвакуировали 50 автомобилей-нарушителей, 19 октября за один час выписали протоколы четырём водителям.
-
Не забудьте светоотражатель!
С наступлением осени мы проявляем заботу о детях: натягиваем им шапки и достаем перчатки. Но есть ещё одна важная вещь.
-
Юные инспекторы ГАИ
Сотрудники ГИБДД Красногвардейского района решили воздействовать на пешеходов-нарушителей оригинальным способом.
-
Проблемы Парнаса
От путепровода построена только половина, поэтому Энгельса при проезде в центр искривляется, пересекая трамвайные пути, пишет читатель.
-
В Красногвардейском районе ночью будут ловить пьяных водителей
-
Алкогольное опьянение
Тюрьма и впечатляющий штраф – вот что может грозить водителю, севшему за руль в нетрезвом состоянии.
-
Сегодня пешеход, завтра водитель
Почему в России часто выступают против повышения штрафов за нарушение ПДД? Ответ дают в ГИБДД.
-
Четвероклассник написал письмо водителям
«Поверьте, если я стою на пешеходном переходе и жду, это не значит, что я уступаю вам дорогу», – пишет Никита.
-
650 руб. за проезд по ЗСД
Читатели вспоминают анекдот: "Бабуль, почем яблочки?" – "Тышшу рублей кило!" – "Сдурела, старая?!" – "Ничего не знаю, очень деньги нужны".
-
Акция #ЧеловекВидимка
В рамках конгресса «Безопасность на дорогах ради безопасности жизни» в Петербурге бесплатно раздают световозвращающие браслеты.
-
Семье не на что хоронить родных, погибших в ДТП под Усть-Лугой
Благотворительный Фонд "Тихвинской Иконы Божьей Матери" просит помощи для своей подопечной, потерявшей мать и двоих несовершеннолетних братев в страшной аварии.
-
Разыскиваются очевидцы
29 августа около 13 часов на пересечении Малой Монетной и улицы Мира был сбит несовершеннолетний пешеход.
-
К авторам ДТП
Что вам мешает ясным утром на прямой дороге переместить себя из точки А в точку Б и не устроить ДТП? Третий понедельник подряд.
-
Дети – в школу, инспекторы – на дороги
В Красногвардейском районе с 22 августа по 12 сентября проводится мероприятие «Внимание – дети!». Взрослые, не забывайте подавать добрый пример.
-
ГИБДД ловит пьяниц по ночам
В ближайшие две ночи, 19 и 20 августа 2016 года, в Красногвардейском районе Петербурга будет проходить мероприятие «Нетрезвый водитель»
-
Правила составления европротокола
У обоих участников ДТП одинаковые взгляды на причину произошедшего – это, по мнению читателей, главное условие.
-
Как избежать заноса
При обгоне возвращаться в свой ряд надо на тяге, не на тормозе. Вернулся в ряд, выровнялся на прямые колёса и только после этого тормози, советует читатель.
-
Не выэвакуировал
На Петровском проспекте эвакуатор уронил автомобиль. Наш блогер видел это ДТП и готов быть свидетелем в случае разбирательства.
Парковки
-
Парковки / 17.12.2016
Комментарии: 10
Неплательщиков за парковку начнут штрафовать
КРТИ Петербурга сможет штрафовать автомобилистов которые не платят за парковку - ведомство подписало соглашение с УФССП Петербурга и Ленобласти о доступе к базе данных.
-
Парковки / 16.12.2016
Комментарии: 7
Неудачные парковки: На Киевской «Шкода» залезла на забор и скамейку
О случаях неудачной ночной «парковки» сообщают петербуржцы.
НАС ЧИТАЮТ
- Год в Петербурге стал самым дождливым за всю историю наблюдений
- В Петербурге горел Lexus и еще три машины
- Ночью водители смогут бросить машину в любой момент
- В Хельсинки машина таранила толпу: пострадали четверо
- Азбука водителей Петербурга
- Очевидец: Машина сбила парня на Руставели и уехала
- Две молодые мамы лишились машин в Петербурге
- Накануне 2017-го
- За выезд на встречку Кержаков отделался рублем
- Поездка на такси из Петербурга в Магадан попала в Книгу рекордов России
Новости MarketGid
Ямы
ОПРОС
ВСЕ НОВОСТИПрислать новость
- 11:49 Подставное ДТП лишило москвича 5 миллионов
- 11:25 Ремонт "Скандинавии" продолжится и в новом году
- 10:58 Фура, «ГАЗель» и две легковушки сгорели в Петербурге
- 10:35 На Ленинском машина таранила ограждения и превратилась в «неизвестную марку»
- 10:10 Легковушку разнесло об автобус на Белы Куна. Погибли двое
- 31/12 Накануне 2017-го
- 31/12 В Хельсинки машина таранила толпу: пострадали четверо
- 31/12 Очевидец: Машина сбила парня на Руставели и уехала
- 31/12 В Нижегородской области изъяли жидкость с 540-кратным превышением содержания метанола
- 31/12 В Москве серьезно горел автосервис
- 31/12 В ДТП с бензовозом в Татарстане погибли двое взрослых и дети
- 31/12 Петербург помыли перед новогодней ночью
- 31/12 Улицы Петербурга тоже празднуют Новый год
- 31/12 Новый год пройдет под знаком дождя
- 31/12 Volkswagen наймет более 1000 IT-специалистов в свои лаборатории в Германии
- 31/12 Лондонских пешеходов на новый год защитят железобетонными блоками
- 31/12 Госдума озаботилась службами такси
- 31/12 Год в Петербурге стал самым дождливым за всю историю наблюдений
- 31/12 Ночью водители смогут бросить машину в любой момент
- 31/12 В Москве угнали Porsche за 8 миллионов
- 31/12 Очевидец: Мусоровоз запачкал Московское шоссе
- 31/12 Двое детей погибли в ДТП в Ставрополье
- 31/12 В ДТП в Кузьмолово пострадал один человек
- 31/12 Таможня: О ситуации на границе можно услышать по радио
- 31/12 Две молодые мамы лишились машин в Петербурге
- 31/12 Последние дорожные работы уходящего года
- 31/12 Проезд по трассам М4 «Дон» и М11 можно будет оплачивать через «Сбербанк Онлайн»
- 31/12 За выезд на встречку Кержаков отделался рублем
- 31/12 В Петербурге горел Lexus и еще три машины
- 31/12 Закрытия, ограничения и открытия движения в Петербурге на 31 декабря 2016 года
- 30/12 На Московском шоссе «Рено» въехал в ограждение и «Ладу» и улетел в кювет
- 30/12 Новый год в Петербурге и области пройдет под дождем
- 30/12 На Коллонтай Volkswagen перевернулся на трамвайной «выделенке»
- 30/12 На Обводном в лоб автомобилям шагал полуголый пешеход
- 30/12 Работники московской автомойки на угнанном Volvo украли новогодние ёлки
- 30/12 ДТП на перекрестке Науки и Гражданского парализовало движение трамваев
- 30/12 В Петербурге растут пробки в необычных местах
- 30/12 В Кингисеппе водитель «Рено» притормозил пропустить пешехода и отправился в больницу
- 30/12 Мошенник из Ленобласти выманил у кассира АЗС под Пензой 22 тысячи «на взятку ГИБДД»
- 30/12 С 1 января запустят обязательные электронные продажи ОСАГО
Предыдущие новости
Архив новостей