За новым Rolls-Royce с живым львом

Петербургский предприниматель совершил в конце декабря автопокупку года. Он приобрел в салоне на Малой Морской улице Rolls-Royce Phantom за 40 миллионов рублей. Мало того, коммерсант пришёл к дилеру с живым львом, а после оформления автомобиля выехал вместе с ним на сиденье.