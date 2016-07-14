Детройт-2017. От детской до женской мечты

Первая автомобильная выставка года, Детройт-2017, в самом разгаре. И сразу принесла любителям автомобилей целый ряд приятных новостей. Вдруг оказалось, что не так все и плохо на рынке. Даже почти ушедший из России Chevrolet пообещал привезти к нам новинку. Салон будет работать в Детройте вплоть до 22 января. Но мы уже понимаем, что, несмотря на разворот рынка в сторону экологичности и беспилотного управления, суперкары и большие скорости по-прежнему в моде.