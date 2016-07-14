Экономия топлива спасёт планету

Глобальное потепление всерьез волнует не только экологов, но и правительства почти всех государств на нашей планете. Если не принимать кардинальные меры, человечество скоро убьет само себя. Немалый вклад в ухудшение климата вносит миллиардная армия машин, бороздящих все уголки суши на земном шаре. "Долой двигатели внутреннего сгорания! - декларируют экологи. - А пока до их полного исчезновения не дошло - хотя бы экономьте топливо!" Впрочем, есть машины настолько прекрасные, что им можно простить любой расход.