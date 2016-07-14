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ТЕМА ДНЯ
Дороги / 03.02.2017 18:43
Комментарии: 4
В реку холодную прыгнет, в горящую избу войдет
У нас в обществе принято больше ругать сотрудников ГИБДД. Каждый водитель расскажет хотя бы одну историю из своей автомобильной биографии, где инспектора ДПС предстают в неприглядном свете. А вот хорошие слова в их адрес говорят гораздо реже. Тем не менее их есть за что благодарить. Случаи, о которых сообщает ГИБДД РФ, показывают, что многие гаишники готовы броситься на помощь, даже когда дорожное движение совсем ни при чём.
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Происшествия / 03.02.2017 16:55
Комментарии: 1
Следите за погодой и колёсами
Гололедица, как водится, спровоцировала рост ДТП. Статистика аварийности, собранная петербургской Госавтоинспекцией за четверг, 2 февраля, показала взлёт в вечерние часы. Именно в это время очевидцы, жалуясь на скользкий асфальт, сообщали о множестве ДТП, в том числе массовых. Машины вдруг перестали тормозить. А кое-кто потерял колёса.
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ДДД / 02.02.2017 20:12
Комментарии: 11
Пока живут на свете дураки...
Когда люди совершают странные, непонятные, а то и вовсе опасные поступки, нам всегда интересно, что же творится в их головах. Что двигало водителем пикапа, едущего прямо под гигантские волны по узкому причалу, кроме него никто не знает. А он сам не рассказывает. Чего не хватает молодежи, цепляющейся на сноуборде к 500-сильному спорткару? Наверное, адреналина. Об этих и некоторых других глупостях в обзоре "Водителя Петербурга".
Автомобили
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Автомобили / 02.02.2017
Комментарии: 3
Флагман к нам приходит: Geely назвала дату начала продаж Emgrand GT в России
Компания Geely готовится к старту российских продаж флагманского седана Emgrand GT. Официальная дата выхода на рынок - 18 февраля.
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Автомобили / 02.02.2017
Из актёров в сервисмены: Дуэйн «Скала» Джонсон снова возглавил сервис Ford
Компания Ford подготовила новую рекламную кампанию своего сервиса, лицом которой во второй раз стал известный актёр и шоумен Дуэйн Джонсон.
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Происшествия / 03.02.2017
Комментарии: 1
На перекрестке Стародеревенской и Ситцевой «Жигули» после ДТП снесли ограждение трамвайной «выделенки»
В Приморском районе Петербурга легковушка после ДТП выехала на трамвайные пути и пробила ограждение.
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Происшествия / 03.02.2017
Комментарии: 2
«Дорогие» ДТП: На Светлановском Audi «потеряла лицо»
В числе участников многочисленных аварий, произошедших в Петербурге минувшим вечером, были и дорогие автомобили.
Блоги
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ДТП на Пискарёвском
ГИБДД просит помощи у очевидцев аварии, произошедшей утром 27 декабря на Пискарёвском, 50. Тёмный автомобиль сбил пешехода.
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В Красногвардейском районе снова будут ловить водителей подшофе
В ночь с 13.01.17 на 14.01.17 в Красногвардейском районе СПб Госавтоинспекция проведет профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель».
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Девять погибших – пешеходы
В 2016 году на территории Фрунзенского района Петербурга зарегистрировано 447 (-63) ДТП. Погибли 14 человек (-1), пострадали 540 (-59).
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Разбор видеозаписи ДТП
Как опытный мужчина за рулём хорошего автомобиля мог допустить страшную аварию и оставить своих детей сиротами? Читатели выдвигают версии.
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ДТП на «Коле» с волком
ГИБДД сообщает официальную версию страшной аварии, в результате которой погибли супруги, а их дочь впала в кому.
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ГИБДД поздравляет с Новым годом
Разные Деды Морозы из разных регионов России поздравили водителей и пешеходов и дали им напутственные советы. Смотрите видео.
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Скрылся с места
Неустановленный водитель наехал на пешехода 5 декабря около 15:40 на Большом проспекте П.С., 20. ГИБДД ищет очевидцев.
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Розыск очевидцев
20 ноября около 16:20 во дворе дома 5, корпус 1, по улице Купчинской был сбит 11-летний пешеход. Автомобиль двигался задним ходом.
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70 лет «Москвичу»
«Теперь каждый мог приобрести личный автомобиль «Москвич», а на «Москвиче» – ты король, тебе подвластно хоть и не всё, но уже многое».
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Ангелы полетели в небо
В день памяти ДТП дети сделали из бумаги ангелов, привязали к воздушным шарам и, загадав желание о сокращении количества жертв аварий, отпустили в небо.
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«Нетрезвый водитель»
В ночь с 18 ноября на 19 ноября на территории Красногвардейского района проводится профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель».
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Сбил и уехал
Разыскиваются очевидцы ДТП, случившегося 8 ноября около 18 часов на Бухарестской улице, 118. Неустановленный водитель сбил подростка.
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Разыскиваются очевидцы
Днём 20 сентября во дворе дома 35, корпус 2, по Софийской улице неизвестный водитель сбил подростка.
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Профилактическое мероприятие «Инвалид»
В октябре в Красногвардейском районе эвакуировали 50 автомобилей-нарушителей, 19 октября за один час выписали протоколы четырём водителям.
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Не забудьте светоотражатель!
С наступлением осени мы проявляем заботу о детях: натягиваем им шапки и достаем перчатки. Но есть ещё одна важная вещь.
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Юные инспекторы ГАИ
Сотрудники ГИБДД Красногвардейского района решили воздействовать на пешеходов-нарушителей оригинальным способом.
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Проблемы Парнаса
От путепровода построена только половина, поэтому Энгельса при проезде в центр искривляется, пересекая трамвайные пути, пишет читатель.
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В Красногвардейском районе ночью будут ловить пьяных водителей
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Алкогольное опьянение
Тюрьма и впечатляющий штраф – вот что может грозить водителю, севшему за руль в нетрезвом состоянии.
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Сегодня пешеход, завтра водитель
Почему в России часто выступают против повышения штрафов за нарушение ПДД? Ответ дают в ГИБДД.
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Четвероклассник написал письмо водителям
«Поверьте, если я стою на пешеходном переходе и жду, это не значит, что я уступаю вам дорогу», – пишет Никита.
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650 руб. за проезд по ЗСД
Читатели вспоминают анекдот: "Бабуль, почем яблочки?" – "Тышшу рублей кило!" – "Сдурела, старая?!" – "Ничего не знаю, очень деньги нужны".
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Акция #ЧеловекВидимка
В рамках конгресса «Безопасность на дорогах ради безопасности жизни» в Петербурге бесплатно раздают световозвращающие браслеты.
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Семье не на что хоронить родных, погибших в ДТП под Усть-Лугой
Благотворительный Фонд "Тихвинской Иконы Божьей Матери" просит помощи для своей подопечной, потерявшей мать и двоих несовершеннолетних братев в страшной аварии.
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Разыскиваются очевидцы
29 августа около 13 часов на пересечении Малой Монетной и улицы Мира был сбит несовершеннолетний пешеход.
Парковки
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Парковки / 31.01.2017
Комментарии: 21
Очевидец: На Большевиков «девушку эвакуировали вместе с машиной»
В Невском районе Петербурга очевидец наблюдал противостояние автомобилистки и эвакуаторщиков.
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Парковки / 02.02.2017
Комментарии: 23
Багдасарян назвала журналистов «мразями»: они мешают парковаться
Участница скандальных гонок с полицией Мара Багдасарян оскорбила журналистов - те якобы мешают ей парковаться у ГБУ «Жилищник», где она отрабатывает свое наказание.
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