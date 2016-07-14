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Автомобили / 25.01.2017 19:42
Комментарии: 18

Тайное обаяние «люкса» и «классики»

Все больше россиян могут себе позволить купить и обслуживать автомобили класса «люкс». Таковы данные официальной статистики. Для любителей элитных автомобилей в 2017-м производители обещают множество новинок - от рекордсмена Lamborgini до красавца Ferrari. Впрочем, встречаются люди, всю жизнь не изменяющие своему первому автомобилю. В заботливых руках обычный серийный седан может пробежать и миллион километров за 25 лет.
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