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ТЕМА ДНЯ
Дороги / 09.01.2017 18:16
Комментарии: 34
Дальнобойщики рассказали, что сделают с ЗСД в 2017 году
Автомобилисты, которым 5 января пришлось несколько часов стоять на двадцатиградусном морозе в пробке у южного пункта оплаты ЗСД, не поинтересовались, кто и зачем парализовал трассу. Акция дальнобойщиков была адресована журналистам – и организаторы считают, что своей цели добились. Председатель ОПР Андрей Бажутин объяснил, какое отношение имеет его сын к акции на ЗСД, а единственный задержанный полицией участник событий Александр Макаров рассказал, чем закончилось заседание суда по делу о перекрытии трассы.
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Дороги / 08.01.2017 21:20
Комментарии: 9
Дорожные сюрпризы 2017 года
Реконструкция светофоров, выделенные полосы для общественного транспорта и обособление трамвайных путей – что ждёт петербургских автомобилистов в 2017 году, рассказали в Дирекции по организации дорожного движения. Большинство нововведений связано с приближающимся чемпионатом мира по футболу.
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Происшествия / 06.01.2017 17:09
Комментарии: 30
Темнота, «калаш» и «гелик» – друзья молодёжи
Из люка чёрного «Гелендвагена» приятно пострелять вечерком в берёзовой роще из автомата Калашникова. Так простой паренек из Всеволожского района выложил в Instagram свое прелестное видео, чем и умыл выпускников Академии ФСБ и золотую молодежь имени «Лукойла».
Автомобили
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Автомобили / 09.01.2017
Комментарии: 11
Volkswagen Tiguan получил удлиненную семиместную версию
Компания Volkswagen представила на автосалоне в Детройте удлиненную модификацию кроссовера Tiguan для США и Европы. Автомобиль получил приставку Allspace в названии и поступит в продажу до конца нынешнего года.
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Автомобили / 07.01.2017
Комментарии: 3
Mitsubishi Lancer снимут с производства в августе 2017 года
Прекращение производства Mitsubishi Lancer не связано со слиянием компании с концерном Renault Nissan.
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Фото/Видео
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Происшествия / 09.01.2017
Комментарии: 34
Мужчина и его беременная жена погибли в Тюмени, оставив сиротами трёх детей
При перестроении водитель потерял контроль над управлением.
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Происшествия / 09.01.2017
«Почта России» попала в ДТП на Витебском: водитель мог уснуть
Небольшое ДТП некоторое время затрудняло движение по Витебскому проспекту в сторону центра города.
Блоги
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Скрылся с места
Неустановленный водитель наехал на пешехода 5 декабря около 15:40 на Большом проспекте П.С., 20. ГИБДД ищет очевидцев.
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Розыск очевидцев
20 ноября около 16:20 во дворе дома 5, корпус 1, по улице Купчинской был сбит 11-летний пешеход. Автомобиль двигался задним ходом.
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70 лет «Москвичу»
«Теперь каждый мог приобрести личный автомобиль «Москвич», а на «Москвиче» – ты король, тебе подвластно хоть и не всё, но уже многое».
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Ангелы полетели в небо
В день памяти ДТП дети сделали из бумаги ангелов, привязали к воздушным шарам и, загадав желание о сокращении количества жертв аварий, отпустили в небо.
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«Нетрезвый водитель»
В ночь с 18 ноября на 19 ноября на территории Красногвардейского района проводится профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель».
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Сбил и уехал
Разыскиваются очевидцы ДТП, случившегося 8 ноября около 18 часов на Бухарестской улице, 118. Неустановленный водитель сбил подростка.
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Разыскиваются очевидцы
Днём 20 сентября во дворе дома 35, корпус 2, по Софийской улице неизвестный водитель сбил подростка.
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Профилактическое мероприятие «Инвалид»
В октябре в Красногвардейском районе эвакуировали 50 автомобилей-нарушителей, 19 октября за один час выписали протоколы четырём водителям.
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Не забудьте светоотражатель!
С наступлением осени мы проявляем заботу о детях: натягиваем им шапки и достаем перчатки. Но есть ещё одна важная вещь.
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Юные инспекторы ГАИ
Сотрудники ГИБДД Красногвардейского района решили воздействовать на пешеходов-нарушителей оригинальным способом.
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Проблемы Парнаса
От путепровода построена только половина, поэтому Энгельса при проезде в центр искривляется, пересекая трамвайные пути, пишет читатель.
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В Красногвардейском районе ночью будут ловить пьяных водителей
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Алкогольное опьянение
Тюрьма и впечатляющий штраф – вот что может грозить водителю, севшему за руль в нетрезвом состоянии.
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Сегодня пешеход, завтра водитель
Почему в России часто выступают против повышения штрафов за нарушение ПДД? Ответ дают в ГИБДД.
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Четвероклассник написал письмо водителям
«Поверьте, если я стою на пешеходном переходе и жду, это не значит, что я уступаю вам дорогу», – пишет Никита.
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650 руб. за проезд по ЗСД
Читатели вспоминают анекдот: "Бабуль, почем яблочки?" – "Тышшу рублей кило!" – "Сдурела, старая?!" – "Ничего не знаю, очень деньги нужны".
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Акция #ЧеловекВидимка
В рамках конгресса «Безопасность на дорогах ради безопасности жизни» в Петербурге бесплатно раздают световозвращающие браслеты.
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Семье не на что хоронить родных, погибших в ДТП под Усть-Лугой
Благотворительный Фонд "Тихвинской Иконы Божьей Матери" просит помощи для своей подопечной, потерявшей мать и двоих несовершеннолетних братев в страшной аварии.
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Разыскиваются очевидцы
29 августа около 13 часов на пересечении Малой Монетной и улицы Мира был сбит несовершеннолетний пешеход.
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К авторам ДТП
Что вам мешает ясным утром на прямой дороге переместить себя из точки А в точку Б и не устроить ДТП? Третий понедельник подряд.
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Дети – в школу, инспекторы – на дороги
В Красногвардейском районе с 22 августа по 12 сентября проводится мероприятие «Внимание – дети!». Взрослые, не забывайте подавать добрый пример.
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ГИБДД ловит пьяниц по ночам
В ближайшие две ночи, 19 и 20 августа 2016 года, в Красногвардейском районе Петербурга будет проходить мероприятие «Нетрезвый водитель»
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Правила составления европротокола
У обоих участников ДТП одинаковые взгляды на причину произошедшего – это, по мнению читателей, главное условие.
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Как избежать заноса
При обгоне возвращаться в свой ряд надо на тяге, не на тормозе. Вернулся в ряд, выровнялся на прямые колёса и только после этого тормози, советует читатель.
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Не выэвакуировал
На Петровском проспекте эвакуатор уронил автомобиль. Наш блогер видел это ДТП и готов быть свидетелем в случае разбирательства.
Парковки
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Парковки / 17.12.2016
Комментарии: 10
Неплательщиков за парковку начнут штрафовать
КРТИ Петербурга сможет штрафовать автомобилистов которые не платят за парковку - ведомство подписало соглашение с УФССП Петербурга и Ленобласти о доступе к базе данных.
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Парковки / 16.12.2016
Комментарии: 7
Неудачные парковки: На Киевской «Шкода» залезла на забор и скамейку
О случаях неудачной ночной «парковки» сообщают петербуржцы.
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