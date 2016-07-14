ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
- На канале Грибоедова сын убитого авторитетного бизнесмена демонстративно загородил путь десятку водителей
- Детей на Московском шоссе сбили на «зебре»
- На Московском шоссе сбили двоих детей, одного - насмерть
- Двухлетний ребенок получил тяжелые травмы в ДТП на Киевском шоссе
- В Янино у бизнесмена угнали Rolls-Royce за 25 млн рублей
- Очевидец: Самосвал на Фильтровском шоссе тушили из ковша погрузчика
- Три машины столкнулись на Таллинском, погиб водитель
ТЕМА ДНЯ
Автомобили / 20.01.2017 18:50
Комментарии: 5
Экономия топлива спасёт планету
Глобальное потепление всерьез волнует не только экологов, но и правительства почти всех государств на нашей планете. Если не принимать кардинальные меры, человечество скоро убьет само себя. Немалый вклад в ухудшение климата вносит миллиардная армия машин, бороздящих все уголки суши на земном шаре. "Долой двигатели внутреннего сгорания! - декларируют экологи. - А пока до их полного исчезновения не дошло - хотя бы экономьте топливо!" Впрочем, есть машины настолько прекрасные, что им можно простить любой расход.
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Парковки / 20.01.2017 17:10
Комментарии: 8
Владельцев гаражей отправили к застройщикам
Комитет по инвестициям готовит под снос 10 гаражных кооперативов. Около 2300 их владельцев могут лишиться не только мест для парковок, но и столкнутся со сложностью получения скромных компенсаций (в несколько десятков тысяч рублей). Город испытал схему перекладывания своих обязательств на инвестора. Пионером в расселении гаражников за свой счет стал «Строительный трест».
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Автомобили / 19.01.2017 18:25
Комментарии: 3
Электрическое будущее уже наступило
Японская компания Panasonic планирует расширять свое сотрудничество с Tesla. Предприятие нацелилось на более глобальные разработки, чем аккумуляторы. В частности, речь идет о навигационных системах, датчиках распознавания и дисплеях для бортовых компьютеров. Тем временем не отстают и конкуренты — автопроизводители. Некоторые компании уже называют электрокары «пятым поколением» машин.
Автомобили
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Автомобили / 20.01.2017
Комментарии: 1
Maybach станет кроссовером
Издание отмечает, что машина может стоить около 150 тысяч фунтов стерлингов (порядка 11 миллионов рублей).
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Автомобили / 19.01.2017
Комментарии: 1
Производитель спорткаров Lotus создаст свой первый кроссовер к 2022 году
Lotus, специализирующийся на спортивных автомобилях, разработает свой первый кроссовер, который в самой компании назвали «первый легкий внедорожник в мире». Представить автомобиль планируется в 2022 году.
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Фото/Видео
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Происшествия / 21.01.2017
Комментарии: 3
Три машины столкнулись на Таллинском, погиб водитель
ДТП со смертельным исходом произошло утром 21 января в Красносельском районе Петербурга.
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Происшествия / 20.01.2017
Комментарии: 48
Инспекторы сломали протез инвалиду в Новгороде
Полностью установить причины и обстоятельства инцидента предстоит выяснить сотрудникам регионального СК.
Блоги
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ДТП на Пискарёвском
ГИБДД просит помощи у очевидцев аварии, произошедшей утром 27 декабря на Пискарёвском, 50. Тёмный автомобиль сбил пешехода.
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В Красногвардейском районе снова будут ловить водителей подшофе
В ночь с 13.01.17 на 14.01.17 в Красногвардейском районе СПб Госавтоинспекция проведет профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель».
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Девять погибших – пешеходы
В 2016 году на территории Фрунзенского района Петербурга зарегистрировано 447 (-63) ДТП. Погибли 14 человек (-1), пострадали 540 (-59).
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Разбор видеозаписи ДТП
Как опытный мужчина за рулём хорошего автомобиля мог допустить страшную аварию и оставить своих детей сиротами? Читатели выдвигают версии.
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ДТП на «Коле» с волком
ГИБДД сообщает официальную версию страшной аварии, в результате которой погибли супруги, а их дочь впала в кому.
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ГИБДД поздравляет с Новым годом
Разные Деды Морозы из разных регионов России поздравили водителей и пешеходов и дали им напутственные советы. Смотрите видео.
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Скрылся с места
Неустановленный водитель наехал на пешехода 5 декабря около 15:40 на Большом проспекте П.С., 20. ГИБДД ищет очевидцев.
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Розыск очевидцев
20 ноября около 16:20 во дворе дома 5, корпус 1, по улице Купчинской был сбит 11-летний пешеход. Автомобиль двигался задним ходом.
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70 лет «Москвичу»
«Теперь каждый мог приобрести личный автомобиль «Москвич», а на «Москвиче» – ты король, тебе подвластно хоть и не всё, но уже многое».
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Ангелы полетели в небо
В день памяти ДТП дети сделали из бумаги ангелов, привязали к воздушным шарам и, загадав желание о сокращении количества жертв аварий, отпустили в небо.
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«Нетрезвый водитель»
В ночь с 18 ноября на 19 ноября на территории Красногвардейского района проводится профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель».
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Сбил и уехал
Разыскиваются очевидцы ДТП, случившегося 8 ноября около 18 часов на Бухарестской улице, 118. Неустановленный водитель сбил подростка.
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Разыскиваются очевидцы
Днём 20 сентября во дворе дома 35, корпус 2, по Софийской улице неизвестный водитель сбил подростка.
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Профилактическое мероприятие «Инвалид»
В октябре в Красногвардейском районе эвакуировали 50 автомобилей-нарушителей, 19 октября за один час выписали протоколы четырём водителям.
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Не забудьте светоотражатель!
С наступлением осени мы проявляем заботу о детях: натягиваем им шапки и достаем перчатки. Но есть ещё одна важная вещь.
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Юные инспекторы ГАИ
Сотрудники ГИБДД Красногвардейского района решили воздействовать на пешеходов-нарушителей оригинальным способом.
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Проблемы Парнаса
От путепровода построена только половина, поэтому Энгельса при проезде в центр искривляется, пересекая трамвайные пути, пишет читатель.
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В Красногвардейском районе ночью будут ловить пьяных водителей
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Алкогольное опьянение
Тюрьма и впечатляющий штраф – вот что может грозить водителю, севшему за руль в нетрезвом состоянии.
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Сегодня пешеход, завтра водитель
Почему в России часто выступают против повышения штрафов за нарушение ПДД? Ответ дают в ГИБДД.
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Четвероклассник написал письмо водителям
«Поверьте, если я стою на пешеходном переходе и жду, это не значит, что я уступаю вам дорогу», – пишет Никита.
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650 руб. за проезд по ЗСД
Читатели вспоминают анекдот: "Бабуль, почем яблочки?" – "Тышшу рублей кило!" – "Сдурела, старая?!" – "Ничего не знаю, очень деньги нужны".
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Акция #ЧеловекВидимка
В рамках конгресса «Безопасность на дорогах ради безопасности жизни» в Петербурге бесплатно раздают световозвращающие браслеты.
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Семье не на что хоронить родных, погибших в ДТП под Усть-Лугой
Благотворительный Фонд "Тихвинской Иконы Божьей Матери" просит помощи для своей подопечной, потерявшей мать и двоих несовершеннолетних братев в страшной аварии.
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Разыскиваются очевидцы
29 августа около 13 часов на пересечении Малой Монетной и улицы Мира был сбит несовершеннолетний пешеход.
Парковки
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Парковки / 09.01.2017
Комментарии: 202
Житель дома по проспекту Маршала Жукова просит спасти газон от «автосвиней»
Газон между домами 41 и 43, корпус 1, по проспекту Маршала Жукова превратился в парковку.
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ДДД / 03.01.2017
Комментарии: 45
Читатель: В Новой Голландии автомобили вытесняют пешеходов с тротуаров
Массовые нарушения правил парковки заметил наш читатель Николай на острове Новая Голландия.
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